مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

كشفت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، عن آخر التطورات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.



وأكدت " عطيفة "، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc: " إن نقص الوقود أصبح مشكلة كبيرة في قطاع غزة، لافتة إلى أنه على الرغم من دخول كثير من الشاحنات أمس إلا أنها أفرغت حمولتها في مدينة رفح الفلسطينية وليس في قطاع غزة.



وأضافت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، أن عملية نقص الوقود شلت تماما حركة العمل الإنساني والعمل في المستشفيات لذلك هناك إعاقة للعمل الإنساني في قطاع غزة بسبب نقص الوقود بكثافة.



مخابز قطاع غزة



وحول الأوضاع في قطاع غزة صرحت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، بأن الأوضاع في غزة صعبة على جميع الأصعدة، متابعة، أن كل مخابز قطاع غزة قد خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود والمياه النظيفة ودقيق القمح والأمر أصبح في غاية الخطورة.