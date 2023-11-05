الغذاء العالمي يشيد بدور الهلال الأحمر المصري لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نداءً من أجل توسيع نطاق الوصول إلى غزة بشكل عاجل في ظل انخفاض الإمدادات الغذائية "بشكل خطير".

قالت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي، في بيان يوم الأحد: في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، وما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة ليروا الغد.

أضافت: اليوم، أوجه نداءً عاجلاً لملايين الأشخاص الذين تمزقت حياتهم بسبب هذه الأزمة. إن تدفق المواد الغذائية والمساعدات من مصر إلى غزة آخذ في الارتفاع، لكنه ليس كافيًا على الإطلاق. الاحتياجات لا يمكن تصورها، واليأس يتعمق.

وكررت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي، قولها: لم يعد هناك وقت لنضيعه. الحياة تعتمد علي تلك المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات التي تدخل غزة ليست قريبة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل كبير. ونشر حساب البرنامج علي موقع أكس تغريدة لمديرته سيندي ماكين تقول فيها: من الرائع أن أكون على الأرض في مصر مع فريق مبهر من الهلال الأحمر المصري.

وأضافت في تغريدتها عن الهلال الأحمر المصري: يعمل هذا الفريق المذهل على مدار الساعة لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة مثل الغذاء والماء والأدوية للعائلات في غزة. ومع تزايد الاحتياجات بشكل كبير.