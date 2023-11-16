بعد شائعة طلاقهما .. صور تجمع بين محمد فراج وبسنت شوقى

في عيد ميلاده

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رفقة زوجها محمد فراج فى عيد ميلاده..

وتتميز بسنت شوقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وشاركت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت عليها قائلة: "عائلتي، فراج أنا أعشقك ممتنة جدًا لوجودك، أنت منزلي دائمًا، حتى عندما ينهار العالم، أعلم أنني سأعود إليك، شكرًا لك على حبك وكرمك والدفء، سنة أخرى معًا حبيبي كل سنة وأنت حبيبى".

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