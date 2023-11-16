أول قمر صناعي خشبي بحجم كوب القهوة للفضاء| ما سر مهمته ؟

تنوي كل من وكالة ناسا ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، إطلاق قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة إلى الفضاء، وذلك في محاولة لإطالة مدة رحلات الفضاء.

ووفا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يُطلق على هذا القمر الصناعي الخشبي اسم LignoSat ومن المتوقع أن يتم إطلاقه إلى مدار الأرض بحلول صيف عام 2024، وفقًا لمصادر وكالات الفضاء ناسا.

الفكرة وراء هذا المشروع هي استخدام مادة الخشب، تحديدًا خشب الماجنوليا، في صناعة الأقمار الصناعية بدلاً من المعادن التقليدية، لأن الخشب يعتبر خيارًا مثيرًا للاهتمام لأنه لا يحترق أو يتعفن في الفراغ الخارجي الذي لا يوجد فيه حياة رغم كون بداية الحياة فيه.

ولكن الخشب سيحترق ويتحول إلى رماد عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض، وتلك الخاصية تجعله مادة قابلة للتحلل الحيوي للأقمار الصناعية في المستقبل.

قام العلماء بإرسال ثلاثة عينات من أنواع مختلفة من الخشب، وهم الماغنوليا والكرز والبتولا، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في العام الماضي لاختبارها في البيئة القاسية للفضاء الخارجي.

واختار علماء الفضاء خشب الماجنوليا، لأنه أقل عرضة للتشقق و الكسر أثناء التصنيع، وبعد نجاح الاختبارات وعدم وجود أي تحلل أو تشوهات في الخشب بعد عشرة أشهر من التعرض للفضاء، يعتبر القمر الصناعي الاختباري جاهزًا للإطلاق.

صرح الباحثين القائمين على صناعة القمر الصناعي Lignosat في بيان أعلنوا عنه في مايو الماضي: "تم اختبار ثلاث عينات خشبية ولم تظهر أي تشوه بعد التعرض للفضاء".

وأضافوا : "على الرغم من تعرضه للبيئة القاسية للفضاء الخارجي التي بها تغيرات كبيرة في درجات الحرارة والتعرض للأشعة الكونية المكثفة والجزيئات الشمسية الخطيرة لمدة عشرة أشهر، أكدت الاختبارات عدم وجود تحلل أو تشوهات، مثل التشقق أو التقشير أو تلف السطح".