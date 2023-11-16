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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يسبب المخاطر.. بيع دواء تخسيس غير مرخص عبر السوشيال ميديا في بريطانيا

دواء
دواء

تزايدت المخاوف بشأن بيع الأدوية غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كشفت حالة امرأة أصيبت بمشاكل صحية خطيرة بعد استخدام دواء لإنقاص الوزن تم شراؤه عبر إنستجرام. 

ووفقًا للتحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، يتم عرض الدواء غير المرخص بدون وصفة طبية على الإنترنت وفي صالونات التجميل في بعض المدن البريطانية.

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الدواء المذكور هو نسخة غير مرخصة من سيماجلوتايد، العنصر النشط في الدواء المعروف باسم Ozempic، والذي يستخدم عادة في علاج مرض السكري من النوع الثاني. وبالرغم من أن الدواء يمتلك فوائد طبية معترف بها، إلا أن استخدامه لأغراض إنقاص الوزن غير مصرح به وقد يكون خطيرًا.

حذر الأطباء من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت من مصادر غير موثوقة، حيث يمكن أن تحتوي على مكونات غير آمنة أو مسموح بها وفقًا للقوانين الصحية.

وتعزز الطلب المتزايد على هذا الدواء بيعه في السوق السوداء، مما يؤدي إلى نقص في الإمدادات الشرعية وزيادة خطر تداول الأدوية غير المرخصة.

ويتم تسليمها بالبريد، وعادةً ما تحتوي على إبر وقارورتين - تحتوي إحداهما على مسحوق أبيض والأخرى على سائل - ويجب خلطهما معًا قبل حقن الدواء، وبالفعل تمت الموافقة على عقار سيماجلوتيد لإنقاص الوزن لاستخدامه من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومن المقرر أن يقدم الأطباء العامون حقنة لإنقاص الوزن لتقليل السمنة لكن بوصفة طبية وكمية محددة.

الأدوية غير المرخصة أدوية الأدوية التواصل الاجتماعي

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