دواء جعلني بين الحياة والموت.. خيري رمضان يكشف سبب غيابه مؤخرا

أكد الإعلامي خيري رمضان، أنه مر بتجربة مؤلمة، حيث إنه كان يعاني من مرض السكر منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغيير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب.

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه عانى من غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب دواء سكري، معلقا "عشت تجربة بين الحياة والموت".

غيبوبة صحية

وتابع مقدم برنامج “حديث القاهرة”، أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادرا على الأكل في فترة الحصول على هذا الدواء، مؤكدا أن دواء السكري قاده إلى العناية المركزة، مؤكدا أنه تحدث مع الطبيب، واستمر في القيء من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفي هذه الفترة دخل في غيبوبة صحية، وشكوا في إصابته بحموضة الدم.