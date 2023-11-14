عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

كشف الإعلامي خيري رمضان عن أسباب عدم ظهوره الأسبوع الماضي ، موضحاً أنه عانى من غيبوبة آلت به إلى دخول العناية المركزة.

بين الحياة والموت

خيري رمضان الذي يقدم برنامج "حديث القاهرة" بفضائية "القاهرة والناس" طمأن متابعيه بالقول: "عشت تجربة بين الحياة والموت غريبة، وعايز أقولها لأنها ممكن تكون مفيدة للبعض، رغم حرصي على عدم نشر أي تفاصيل في حياتي الشخصية".



وأكد خيري رمضانأنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغيير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب.

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