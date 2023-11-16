هيفاء أبو غزالة: الاحتلال دمر 45% من الوحدات السكنية في غزة

قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدمير ما يقدر بـ45% من الوحدات السكنية فى قطاع غزة، وحوالي 41 ألف وحدة سكنية وإلحاق الأضرار بحوالي 222 ألف وحدة سكنية، و279 منشأة تعليمية، أى ما يعادل أكثر من 51 ألف من إجمالي عدد المنشأت التعليمية.

وأضافت خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أنه تعدي عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 11 ألف و300 شهيد، بينهم 4650 طفل، و3145 أمرأة، إضافة إلى نحو 29 ألف إصابة معظمهم خطيرة.

وتابعت: “رغم كل هذه الشواهد إلا أن إستهداف الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات ومراكز الإيواء وقطع الكهرباء والمياه ووصول الوقود شئ يخجل منه العالم جميعا ويبدو أنه لا خجل من العالم حتي الأن من المذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني الذى أكد على ضرورة إبادة جماعية فى قطاع غزة”.