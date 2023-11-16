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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة جديدة تحذر: هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان.. تعرف عليها

دراسة جديدة تحذر|
دراسة جديدة تحذر| هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان

كشفت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر تشخيص الإصابة بأمراض مزمنة متعددة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

وقالت مساعد مدير الأبحاث والسياسات في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، الذي مول الدراسة، هيلين كروكر في بيان: "الأمر المهم بشكل خاص في هذه الدراسة الكبيرة هو أن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، خاصة المنتجات الحيوانية والمشروبات المحلاة، كان مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان إلى جانب مرض آخر مثل السكتة الدماغية أو مرض السكري"، بحسب صحيفة CNN الإخبارية.

زيادة التناول مرتبط بزيادة المخاطر

وقال توم ساندرز، الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية في كينجز كوليدج لندن، والذي لم يشارك في الدراسة في بيان له، إن هذه الدراسة تشير إلى زيادة بنسبة 9% في خطر الإصابة بالأمراض المتعددة المرتبطة بزيادة تناول الأطعمة فائقة المعالجة.

وقال باحث التغذية والعلوم البيولوجية في نورويتش، المملكة المتحدة الذي لم يشارك في الدراسة إيان جونسون، زميل فخري في معهد كوادرام، إنه في حين أن الدراسة لا يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن الأطعمة فائقة المعالجة هي السبب المباشر للأمراض المتعددة، فقد أظهر قدر كبير من الأبحاث الأخرى وجود صلة بين بعض الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) والأضرار الصحية. 

وأضاف أن ذلك ربما يكون بسبب أضرار الأطعمة فائقة المعالجة المباشرة أو لأنها تحل محل الأطعمة الصحية كالخضراوات والفواكه والبذور والمكسرات.

مكونات لا تستخدم في المطابخ

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات "لا تستخدم مطلقًا أو نادرًا في المطابخ، أو فئات من الإضافات التي تتمثل مهمتها في جعل المنتج النهائي مستساغًا أو أكثر جاذبية". 

وتشمل قائمة المكونات المضافة، مواد حافظة لمقاومة العفن والبكتيريا؛ والمستحلبات لمنع انفصال المكونات غير المتوافقة؛ والملونات والأصباغ الاصطناعية، وأيضًا عوامل مضادة للرغوة، وإضافة أو تغيير السكر والملح والدهون المصممة لجعل الطعام أكثر جاذبية.

وقالت المؤلفة الرئيسية رينالدا كوردوفا، وهي طالبة ما بعد الدكتوراه في العلوم الصيدلانية والتغذية والرياضة بجامعة فيينا، إنه "في حين أن مجموعات معينة، مثل المنتجات الحيوانية والمشروبات المحلاة صناعيا والمشروبات المحلاة بالسكر، ارتبطت بزيادة المخاطر من الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الأخرى، فإن مجموعات أخرى، مثل الخبز والحبوب فائقة المعالجة أو المنتجات النباتية البديلة، لم تظهر أي ارتباط بالمخاطر".

ومن أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة البيتزا المجمدة والوجبات السريعة والجاهزة للأكل، وكذلك البطاطس المقلية والهوت دوج والبرجر بالجبن والصلصات، وأيضًا المشروبات الغازية والحلويات مثل الدوناتس والبسكويت والكعك والآيس كريم (التي يتم شراؤها من المتاجر).

الأطعمة فائقة المعالجة السكري امراض القلب السرطان البيتزا البطاطس المقلية

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