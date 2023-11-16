اجتماع لأعضاء وحدة الطفل بمدينة الشيخ زويد

عقدت محافظة شمال سيناء اجتماعا، لأعضاء وحدة الطفل برئاسة رئيس مجلس المدينه ورئيس اللجنة صالح ابو هولي، و أسامة عواد مدير الوحدة ، وريهام ابراهيم المسؤلة عن أعمال الوحدة وأعضاء اللجنه الفرعيه والأعضاء المشاركين في المبادره الحاليه هنبني ولادنا.



التوعية الأسرية:

وتم القاء الضوء على دور وحدات حمايه الطفل بالمراكز على مستوى المحافظه ، وتوضيح مدي أهمية التوعية للأسر والاطفال والمعلمين بدور الوحدة ومعالجة السلوكيات الضارة مثل العنف والتنمر ومخاطر الانترنت

وكرم صالح أبو هولي رئيس اللجنة، الأعضاء المشاركين في مبادره احمي ولادك بشهادات تقدير لتقديرها لمجهودهم ومشاركتهم مع الوحده .