طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة إندونيسية تتحاور مع والدتها وتطلب منها بيع سيارتها للتبرع لفلسطين.

أوضح الفيديو الذي تفاعل معه مئات المتابعين، الطفلة وهي تطلب من والدتها بيع سيارتهم وإرسال أموالها لفلسطين لشراء الطعام لهم.

وتسألها والدتها: “هل نبيعها غدًا؟”، فترد الطفلة البريئة قائلة: "نعم، لو سمحتي".

مستشفى الشفاء بالجرافات

ولا يزال قطاع غزة يتعرض للعدوان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي برًا وجوًا، ما يسفر عن فقد عشرات المواطنين يوميًا وتشريد المئات منهم.

ودخلت الدبابات الإسرائيلية إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، واقتحم جنود الاحتلال مباني المستشفى التي يحتمي بها آلاف الفلسطينيين مع الكوادر الطبية والمرضى.

كما أمر الجنود المواطنين بالاستسلام ثم تنقلت بين أقسام مستشفى الشفاء لإجراء عمليات تفتيش للأطباء والمرضى والعاملين بالمستشفى، وفقًا لموقع BBC الإخباري.

ووفقًا لموقع “فرانس 24”، فإن جيش الاحتلال لا يزال يواصل عملياته العسكرية داخل المستشفى مع نشره جرافات داخله حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، زاعمين أن حركة حماس تستخدمه لأغراض عسكرية.