عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

طفلة إندونيسية تطالب
طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة إندونيسية تتحاور مع والدتها وتطلب منها بيع سيارتها للتبرع لفلسطين.

أوضح الفيديو الذي تفاعل معه مئات المتابعين، الطفلة وهي تطلب من والدتها بيع سيارتهم وإرسال أموالها لفلسطين لشراء الطعام لهم. 

وتسألها والدتها: “هل نبيعها غدًا؟”، فترد الطفلة البريئة قائلة: "نعم، لو سمحتي".

@cuma_konten_0 #fypindonesia #palestine #thesungkars ♬ original sound - cuma_konten_0

مستشفى الشفاء بالجرافات

ولا يزال قطاع غزة يتعرض للعدوان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي برًا وجوًا، ما يسفر عن فقد عشرات المواطنين يوميًا وتشريد المئات منهم. 

ودخلت الدبابات الإسرائيلية إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، واقتحم جنود الاحتلال مباني المستشفى التي يحتمي بها آلاف الفلسطينيين مع الكوادر الطبية والمرضى.

كما أمر الجنود المواطنين بالاستسلام ثم تنقلت بين أقسام مستشفى الشفاء لإجراء عمليات تفتيش للأطباء والمرضى والعاملين بالمستشفى، وفقًا لموقع BBC الإخباري. 

ووفقًا لموقع “فرانس 24”، فإن جيش الاحتلال لا يزال يواصل عملياته العسكرية داخل المستشفى مع نشره جرافات داخله حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، زاعمين أن حركة حماس تستخدمه لأغراض عسكرية.

طفلة إندونيسية بيع سيارتها التبرع لفلسطين فلسطين مجمع الشفاء الطبي مستشفى الشفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة تحذر: هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان.. تعرف عليها

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة قرار الأهلي بشأن الاستغناء عن علي معلول

ضبط 5 أشخاص.. الأمن يداهم عقار بالخليفة أثناء التنقيب عن الآثار| صور

أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي

بأمر الرئيس.. مصر تستقبل طفل فلسطيني يواجه خطر الموت

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ