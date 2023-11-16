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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد غلاء أسعاره.. اعرف بدائل السكر الصحية

السكر
السكر

بعد ارتفاع الأسعار ، شاع استخدام المحليات الصناعية وبدائل السكر، وعلى الرغم من استخدامات السكر العديده سواء في المشروبات اوالحلويات وغيرها ، يحتار الكثير من المواطنين في بدائل السكر،والكثير منهم لايعلم عن بدائل السكر الصحية خصوصاً لمن يعانون من مرض السكري أو حتى زيادة في الوزن والسمنة، ووفقا لموقعHealth remediez نرصد في هذا التقرير  بدائل السكر الصحية .

 

بدائل السكر لمن يعانون من الأمراض:


العسل الأسود:

العسل الأسود من أهم بدائل السكر  ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية خصوصاً  المصابين بفقر الدم والانيميا اوقد يساعد في علاج النحافة ويمنح البشرة نعومة ونضارة.

عسل النحل:

يعد أفضل بدائل السكر وينصح به خبراء التغذية ومن أشهر أنواع بدائل السكر الصحية عسل النحل، وهو غني بالكالسيوم والحديد والزنك والفيتامينات ومعادن وعناصر غذائية عالية وطبيعية ويتميز بطعمه الرائع ويعشق تناوله الكبار والصغار وينصح بتناول ملعقة في الصباح لأنه يقوي جهاز المناعة بشكل صحي وسليم.

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الفاكهة :

تناول الفواكه وهو من أكثر بدائل السكر استخدامًا ،وهو يعد سكر طبيعي ومفيد للصحة. وغني بالفيتامينات والمعادن للجسم على عكس السكر الأبيض المكرر
فهو استخداماته عديدة منها الصناعات الغذائية والمنتجات الغذائية أيضا ومنها المخبوزات والعصائر.
 

جوز الهند:

يعد من بدائل السكر الأبيض ويستخدم في تحلية السوائل وفى الأطعمة الحلويات ويتميز بسعرات حرارية منخفضة ويمنح الجسم بالنشاط والطاقة.


اللوز :

يستخدم كنوع من المحليات مثل  الأغذية، المشروبات ، العلكة، الخبز والحبوب ويتميز بطعم شهي وسكر طبيعي يمنح الجسم مناعة وخالي من السعرات الحرارية.

السكر بدائل السكر المحليات الصناعية ارتفاع الأسعار المشروبات الحلويات العسل الأسود العسل الأبيض

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