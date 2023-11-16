تعرف على أضرار الإكثار من تناول السكر

السكر هو السم الأبيض بالنسبة للإنسان , وهو يمثل خطرا كبيرا على الصحة ، و استهلاكه بكميات كبيرة يسبب اضرار كثيرة ويؤدي الي مضاعفات صحية خطيرة ،نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتخزين السعرات الحرارية على شكل دهون .

ويرتبط السكر بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، والإفراط فيه يشكل خطورة على الصحة والجسم .. نرصد مخاطر الافراط فى تناول السكر وفقاً لموقع Very well health

اضرار الإكثار من تناول السكر:

زيادة الوزن :

ومع تناول الطعام بكميات كبيرة، يزداد الوزن وتتراكم الدهون في الجسم، وتزداد شهية الشخص وزيادة الرغبة في الطعام نتيجة اضطراب مستويات الجلوكوز بالدم، ويؤثر السكر على هرمونات الجسم وزيادة الوزن.



الإصابة بالسكري:

تناول الكثير من السكر يفرز الجسم لكميات كبيرة من الإنسولين ويؤدي إلى إرتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يعمل على اجهاد البنكرياس البنكرياس وزيادة معدل مرض السكري من النوع الثاني.

تسوس الأسنان:

يؤدي إلى حدوث ثقوب وتجاويف في الأسنان، كما يساهم السكر في تسوس الأسنان كما تتغذى البكتيريا المسببة لتآكل مينا الأسنان على السكر، وتسبب في حدوث التهابات اللثة وتسوس الأسنان.



السرطان:

تناول استهلاك السكر تعد من عوامل خطر تشكل بعض أنواع السرطان ،لما يسببة من التهابات في الجسم، والسمنة، وغيرها من المشاكل التي تسبب السرطان.



أمراض القلب:

استهلاك السكر يعرض الشخص بشكل أكبر للسكتات القلبية، كما

يحدث مضاعفات ومشاكل فى القلب وارتفاع ضغط الدم.



أمراض الكبد:

السكريات عموما والأطعمة تحول الى سكريات وعند استهلاك السكر وتناوله بكميات كبيرة فإنه يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد وتسبب شحوم ودهون عل الكبد .



الفشل الكلوي:

استهلاك السكر يمنع من أداء الكلي وظيفتها و تصفية الدم من الفضلات ويحدث خلل فى أداء وظيفتها كما تناول السكر لدى مرضى السكري، يزيد من التبول وارتفاع البنكرياس حيث تقوم الكلى بالتخلص من السكر الزائد في البول، ومع المدى البعيد يحدث خلل في وظيفة الكلى وتؤدي إلى الفشل الكلوي.



أمراض المفاصل:

الإفراط فى تناول السكر يؤثر على العظام والمفاصل ويمكن أن يؤدي خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.