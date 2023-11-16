أيمن الدهشان يوضح شروط إنجاح بيئة العمل الجماعي.. فيديو

تحدث الدكتور أيمن الدهشان استشاري إدارة الموارد البشرية عن شروط إنجاح بيئة العمل الجماعي،قائلا:"هناك خطوات واضحة لإنجاح أي فريق عمل، منها: تحديد الأهداف، ومنع الصراعات مع تحديد المسئوليات"

أهم خطوات نجاح العمل الجماعي

وأضاف أيمن الدهشان خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه من أهم خطوات نجاح العمل الجماعي هو التقييم المستمر، مؤكداً ان تقييم الفريق يمكن أن يكشف ،أسباب تدهور المنشأة.

وتابع:"يجب على المؤسسة التي تقوم بالتقييم ، أن تعيش داخل المنظمة لفتره من الوقت ، لأن الملاحظة يجب أن تستمر لمدة عام، لكي يتم معرفة طبيعة بيئة العمل الحقيقية"