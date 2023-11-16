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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: قوافل للكشف و العلاج لـ 446 حيوانا و3899 طائرا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إثنين من القوافل البيطرية المجانية بقريتى شبراريس مركز كفرالزيات، وكفرحسين بمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، و الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  446 حيوانا، و3899 طائرا وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

الطب البيطري بالغربية السيد القصير وزير الزراعة القصير وزير الزراعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور إيهاب صابر حافظة الغربية حافظ الغربية رئيس جامعة طنطا رئيس مجلس إدارة دكتور طارق رحمى لدكتور طارق رحمي لسيد القصير وزير الزراعة ضمن مبادرة حياة كريمة

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