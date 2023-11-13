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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: تحقيق إنجازات بملف محو الأمية لدعم الوعي القومي وبناء الإنسان

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية  بمناسبة حصولها على المركز الثاني  على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية الكبار  عن دور يوليو 2023 من العام المالي 2023/2024 بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.

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أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته أهمية المشاركة الفعالة لطلاب جامعة طنطا في دعم المشروعات القومية ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى أن إنجازات الجامعة فى ملف محو الأمية  تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الإنسان المصرى، موجها رسالة شكر لطلاب الجامعة المشاركين وللهيئة العامة لتعليم الكبار وقطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية في قوافل محو الأمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق إجمالي 123,661  مواطنا تم محو أميتهم بالشراكة مع جامعة طنطا.


ثمن رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الدور الذي يقوم به كافة شركاء التنمية والخدمة المجتمعية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين جامعة طنطا وشركائها يعتبر حجر الأساس في النجاحات المتوالية والإنجازات المتلاحقة التي تحققها الجامعة.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناصف على سعادته البالغة بما تحققه جامعة طنطا للعام الثالث على التوالي فقد حققت خلال دورتي يوليو 2021 و2022 بالإضافة لدور يوليو من هذا العام أرقاما غير مسبوقة وضعتها في صدارة الجامعات المصرية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بإجمالي عدد يفوق 120 ألف مواطن تم محو أميتهم بالشراكة مع جامعة طنطا، مما جعل الجامعة شريكا رئيسيا مع الهيئة في الارتقاء بنتائج المشروع، موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمود سليم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بفرع الهيئة بالغربية وفي مقدمتهم محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة بالغربية.

 

حرص الدكتور محمود سليم خلال كلمته على توجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر والمتواصل لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كافة المبادرات الرئاسية والوطنية التي يشارك بها القطاع، مؤكدا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار شريك استراتيجي وتنفيذي للجامعة من خلال وضع آليات وضوابط فعالة لتحفيز وتشجيع الطلاب على المشاركة بالمشروع وتوفير كافة البيانات الأساسية عن المواطنين الراغبين في محو أميتهم لتسهيل وصول الطلاب، مشيرا إلى أن جامعة طنطا استطاعت خلال دور يوليو 2023 تحقيق 900% من المستهدف بإجمالي عدد 20220.

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قام الدكتور محمود ذكى رئيس  الجامعة   بتبادل الدروع التذكارية مع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومدير فرع الهيئة بمحافظة الغربية، كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي أعدته وحدة التوثيق الإعلامي بجامعة طنطا عن إنجازات جامعة طنطا في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار على مدار ثلاثة أعوام متتالية.

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العامة لتعليم الكبار بالمبادرة الرئاسية بمحافظة الغربية بجامعة طنطا بناء الإنسان المصري هيئة التدريس بالجامعة هيئة العامة لتعليم الكبار خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج

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