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رئيس التحرير
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فيديو جراف

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ابكي القلوب ظهر خلاله طفل فلسطيني يدعي عبدالله الكحيل حيث استغاث بالرئيس السيسي لانقذه وعلاجه بنستشفيات مصر بعد ان تم بتر قدمه بسبب قصف الاحتلال منزل عائلته .

 

السيسي يلبي استغاثه الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل 

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة علاج الطفل عبد الله كحيل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونيتعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار استغاثة طفل الطفل الفلسطيني

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