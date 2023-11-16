كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ابكي القلوب ظهر خلاله طفل فلسطيني يدعي عبدالله الكحيل حيث استغاث بالرئيس السيسي لانقذه وعلاجه بنستشفيات مصر بعد ان تم بتر قدمه بسبب قصف الاحتلال منزل عائلته .

السيسي يلبي استغاثه الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة علاج الطفل عبد الله كحيل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونيتعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.