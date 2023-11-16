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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل انفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز؟ الفنان يرد في حبر سري

صدى البلد

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم الفنان أحمد العوضي في حلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة في برنامج حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف العوضي خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس ولأول مرة يكشف عن من المتسبب في إشاعة انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز  .

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كما يتحدث عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته واعماله الفنية .

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كشف الفنان أحمد العوضى عن كواليس جديدة من فيلمه “الإسكندرانى" المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشر العوضى فيديو من كواليس الفيلم عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وعلق:" الاسكندراني making .. فيلم دباح ان شاء الله يليق بكل اخواتي "

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

أحمد العوضى الإعلامية أسما ابراهيم أعماله الفنية الاعلاميه أسما القاهرة والناس الفنان احمد العوضي برنامج حبر سري اليوم الخميس لإعلامية اسما إبراهيم لفنان أحمد العوضي

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