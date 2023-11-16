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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مياه الشرب


استقبل  اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية،  ورحب اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان بوفد الوكالة الامريكية وأشاد بالدعم الواضح والفعال الذي تقوم به الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بكل قطاعات الشركة مما له الاثر الواضح على الكفاءة التشغيلية لكل قطاعات الشركة فى تحسين الاداء بالشركة والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ورفع تسب التحصيل.

 

 

رئيس "مياه الأقصر" يشيد بدعم الوكالة الأمريكية لمشروع محطة "مياه الهنادي"

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واستعرض المهندس عاطف عزت الانجازات المقدمة من الوكالة الامريكية بشركة الأقصر بكافة قطاعات الشركة المختلفة ضمن برنامج دعم الحلول المتكاملة iwssta  ومدي التطور والدعم الذي حدث بالشركة خلال فترة المشروع والمردود علي حسن سير العمل بكل قطاعات الشركة المختلفة ومدي الخدمة المقدمة للمواطنين. 
ثم توجه الوفد إلى موقع مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الاقصر وذلك فى إطار المتابعة الدورية للاعمال الجارية بمشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل ومتابعة نسب التنفيذ.
 حيث رافقهم فى الزيارة السيد المهندس محمد عويس احمد مدير عام متابعة المشروع حيث أوضح بأن مشروع مياه الهنادي هو من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد حيث صرح بأن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الاقصر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا بطول 13 كم ، ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا بطول 10كم ، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith
ومن ناحيته اشاد المهندس عاطف عزت بنسب الانجاز التي تم تحقيقها بالمشروع ومدي تقدم سير العمل والجودة التي يتم تنفيذها بالمشروع مما ينعكس علي مدي رقي الخدمة المقدمة للمواطنين الذين سوف يتم خدمتهم بمياه الشرب النقية المنتجة من المحطة ووجه سيادته الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر على التعاون المثمر الذي تقوم به الشركة فى إزالة كافة التحديات التي تواجه المشروع ومدي حرص الشركة على نهو الاعمال بالمشروع بجودة عالية.

الأقصر الخدمة المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المتابعة الدورية الوكالة الأمريكية للتنمية رئيس مجلس إدارة شركة

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