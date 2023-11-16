رئيس "مياه الأقصر" يشيد بدعم الوكالة الأمريكية لمشروع محطة "مياه الهنادي"

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس أحمد محمد رمضان، بالدعم الواضح والفعال الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بكل قطاعات الشركة مما له الأثر الواضح على الكفاءة التشغيلية لكل قطاعات الشركة في تحسين الأداء بالشركة والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ورفع تسب التحصيل .



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المهندس عاطف عزت، لتفقد موقع مشروع محطة "مياه الهنادي" جنوب الأقصر وذلك في إطار المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع والخط الناقل ومتابعة نسب التنفيذ .



من جانبه، استعرض المهندس عاطف عزت الإنجازات المقدمة من الوكالة الأمريكية بشركة الأقصر بكافة قطاعات الشركة المختلفة ضمن برنامج دعم الحلول المتكاملة (iwssta) ومدى التطور والدعم الذي حدث بالشركة خلال فترة المشروع والمردود علي حسن سير العمل بكل قطاعات الشركة المختلفة ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأشاد بنسب الإنجاز التي تم تحقيقها بالمشروع ومدي تقدم سير العمل والجودة التي يتم تنفيذها بالمشروع مما ينعكس على مدي رقي الخدمة المقدمة للمواطنين الذين سيتم خدمتهم بمياه الشرب النقية المنتجة من المحطة.



ووجه الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على التعاون المثمر الذي تقوم به الشركة في إزالة كافة التحديات التي تواجه المشروع ومدي حرص الشركة على نهو الأعمال بالمشروع بجودة عالية.



من جانبه، أوضح مدير عام متابعة المشروع المهندس محمد عويس أن مشروع مياه الهنادي هو من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد بتكلفة تصل إلى 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا بطول 13 كم، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا بطول 10كم، لتصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الإنتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.