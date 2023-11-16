الأجدر للمرحلة.. حماة الوطن في الإسكندرية يدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء النائب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة وطن، تجديد الثقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة لإستكمال مسيرة العطاء والبناء للجمهورية الجديدة الذى أرسى دعائمها.

كما وجه المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، الشكر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأعضاء مكتب الحملة وحزب حماة الوطن، علي تنظيم هذه الفعالية الحاشدة، معقبا “ حقيقي متفاجئ من هذه الأعداد، كما أن محافظة الاسكندرية هى أول محافظة نزورها خارج نشاطنا بالقاهرة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وأضاف محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الاسكندرية، أن قرار الحزب بإختيار الرئيس السيسي ليكون الأجدر علي تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة، لإستكمال المسيرة والوصول بمصر إلي ما تصبو إليه من أمال وطموحات، حيث جاء القرار بإستجابة لإجماع أراء كافة القواعد الحزبية الشعبية والتنظيمية وعن إقتناع تام بما حققه هذا القائد لوطنه وشعبه.

ومن جانبه نوه النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، عن الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي، قائلا “ لو نعدد إنجازات الرئيس لن يكفينا شهور للحديث عنها ويكفى أننا في مؤتمر حكاية وطن علي مدار 3 أيام لم نستطع إستعراض نصف إنجازات الدولة تحت قيادة الرئيس”.

واستكمل النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حديثه للشباب، بتأكيده علي أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الشباب بإمتياز، حيث يوجد لكل شباب مصر فرصة تاريخية في ظل اهتمام مباشر نراه يوميا أولاه الرئيس السيسي للشباب وهذا ما ظهر في السنوات الماضية حتى الفترة الراهنة وهذا ليس حديث مرسل بل واقعيا.

وأكد المهندس إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، نجح في إنقاذ الدولة المصرية، وإعادتها للطريق الصحيح في ثورة 30 يونيو.

وأشار زكريا بدور التحالف الوطني لدعم وإيصال المساعدات إلى غزة في أزمتها الأخيرة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مطالبًا من المواطنين دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما قال محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري، أنه بعد مرور أكثر من 30 عاما علي إنشاء النادى أصبح له 3 فروع، حيث أن ولائي لإسكندرية وأيضا للرجل الذي خدم الإسكندرية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والنائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس نادي الإتحاد السكندري محمد مصيلحي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي.