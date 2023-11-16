الدعم الدولي لإسرائيل بشأن غزة خرج عن عرف الثوابت

في مواجهة الصراع الدائر في غزة، تشهد الأصوات الدولية التي كانت متحالفة بقوة مع إسرائيل، تحولا ملموسا. ويبدو أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لوقف إطلاق النار جزء من سرد متغير، مع أمل أن تحذو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حذوه.

ومع ذلك، ففي حين تتزايد المطالبات الموجهة إلى إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، تظل الحكومات الغربية ملتزمة، على الأقل في الوقت الحالي، بفكرة التوقف الإنساني قصير المدى. وقد أثار هذا الموقف نقاشات داخلية، كما رأينا في التمرد المحتمل داخل حزب العمال في المملكة المتحدة بسبب الدعوات لوقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ على الحاجة إلى وقف متوازن لإطلاق النار، مسلطًا الضوء على الأعمال العدائية المستمرة من جانب حماس. ومع ذلك، بالنسبة للمدنيين في غزة، فإن فترات التوقف هذه لا تقدم سوى راحة مؤقتة، وهي فترة راحة قصيرة قبل استئناف العنف المدمر.

إن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار تتردد أصداؤها على المستوى العالمي حيث يشهد العالم المشاهد المفجعة للضحايا المدنيين، وخاصة بين النساء والأطفال. وتعكس الدعوات لوقف إطلاق النار استجابة إنسانية طبيعية للمعاناة الواضحة في غزة.

يشير انحراف ماكرون عن الدعم غير المشروط إلى إعادة تقييم أوسع نطاقا للتحالفات التقليدية. وتؤكد تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخاصة فيما يتعلق بحماية المستشفيات، على التوازن الدقيق الذي يجب على القادة الحفاظ عليه، والتعامل مع المشاعر العامة والالتزامات الدبلوماسية.