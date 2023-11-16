عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ15 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر

صدى البلد

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب إسلام صادق: محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لـمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بـ15 هدفا.

بعد عدة تمريرات نجح أحمد فتوح في صناعة الهدف الرابع لمحمد صلاح مرسلا كرة عرضية استقبلها صلاح وسدد في شباك جيبوتي.

وصنع فتوح لاعب الزمالك الهدف الثالث أيضا في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة.

 

نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في زيادة التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20 مسجلا الهدف الثاني له في المباراة بعد ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال.

 

تقدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بهدف للمنتخب المصري في شباك جيبوتي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

 

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بهجوم ضاغط في محاولة منه لتسجيل الهدف الأول في شباك جيبوتي.

 

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أهدر مصطفي محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التقدم بعد تسديدة قوية ارتطمت بخط دفاع جيبوتي.

صلاح محمد صلاح منتخب مصر الهداف التاريخي للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

القسام تنشر لحظة تفخيخ فتحة نفق وتفجيره في قوة لجيش الاحتلال ..شاهد

وزيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو مسئول عن هجوم 7 أكتوبر وأيامه معدودة

أستاذ اقتصاد: إسرائيل تخسر يوميا مليار شيكل بسبب الحرب على غزة

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

لتلقي التبرعات النقدية.. ضوابط فتح حساب لمرشح الرئاسة في أحد البنوك بالقانون

مفاوض إسرائيلي كشف السر.. ما هي خطة نتنياهو للحرب في غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

فيديو

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ