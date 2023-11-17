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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني يكشف جهود مؤسسة أبو العينين في العمل الأهلي

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وهو ما يظهر بالفعل على أرض الواقع، سواء من مساعدات تدخل غزة، أو من المصابين الذين يتم استقبالهم للعلاج في مصر.

 

وقال مصطفى زمزم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن قابلت النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والحاجة سمية أبو العينين، وأكدت لهم أن هناك أزمة في عمليات زرع 500 قرنية، ليرد النائب محمد أبو العينين، ويؤكد على ضرورة دخولهم المستشفيات، وبالفعل تم إجراء العمليات.

 

يجمعها التحالف الوطني

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الشراكة مستمرة مع مؤسسة أبو العينين حتى الآن، مؤكدا أن جميع الجمعيات الأهلية التي يجمعها التحالف الوطني في تعاون مستمر.
 

التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي النائب محمد أبو العينين غزة مؤسسة ابو العينين

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