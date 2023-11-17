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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان الموسيقى ويتفقد أعمال تطوير حديقة ألنبي شرقي المدينة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يتفقد تطوير ميادين حي شرق

افتتح محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، ميدان الموسيقى بمنطقة رشدي بنطاق حي شرق ،كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة ألنبي، وذلك في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

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وأوضح محافظ الإسكندرية أن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين، وإضافة اللمسات الجمالية من خلال تجميل وتشجير الميادين بتصميمات جمالية لتحسين الهوية البصرية، وبما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري.

وأكد الشريف أن مايتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال رفع كفاءة وتجميل للميادين يهدف لتحسين المظهر العام بكافة أحياء المحافظة .

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني مثل "جمعية كفر عبده " التي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة الميادين بنطاق حي شرق، مما يؤكد الدور  الفعال للمجتمع المدني في الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور ، خالد جمعة سكرتير عام المحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف العام على المسابقة، وأحمد حبيب رئيس حي شرق، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم.

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