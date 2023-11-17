تعليق مفاجئ من لاعب المقاولون السابق على استبعاد ثلاثي المنتخب

قال إيهاب المصري، لاعب المقاولين العرب السابق، تعليقا على مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بالأمس، إن المنتخب قدم مباراة كبيرة، وكان هناك تركيز واضح وكبير من قبل اللاعبين والمدرب الفني.



وأضاف إيهاب المصري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن أداء المنتخب المصري شهد تحسن وتصاعد كبير، سواء في مباراة المنتخب الجزائري أو مباراة الأمس، متابعا: يجب أن يكون اللعب بشكل تعاوني أكثر من الفردي.



وأشاد بأداء كلا من مروان عطية وعمر كمال عبد الواحد وفتوح، منوها بأن قرار المدرب الفني باستبعاد 3 لاعبين، وهم حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعتراضهم بالأمس صائب.

واسترسل:" المدرب الفني للمنتخب قرر عدم الاستعانة بلاعبين آخرين لتعويض المستبعدين خلال رحلة ليبيريا".