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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

افتتاح اللقاء الدوري
افتتاح اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإس

افتتح الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية لمناقشة الخدمات المقدمة من بنك المعرفة المصري وشرح أنظمة المؤتمرات العلمية والمستودع الرقمي والدوريات العلمية للمجلات المصرية وموقف مجلات جامعة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

 

وفى كلمته رحب الدكتور هشام سعيد بالحضور مؤكداً أهمية بنك المعرفة في تسهيل الحصول على المعلومات فى مختلف التخصصات العلمية وتوفير الفرصة للباحثين للإطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة محليا وإقليمياً ودولياً بصورة مجانية بالإضافة إلي مكتبة الكترونية ثرية ودورات تدريبية في شتى المجالات الأكاديمية مشيراً إلى دور المجلات العلمية التى تصدرها الجامعات في الارتقاء بمستوى الجامعة فى التصنيفات الدولية بالإضافة إلى تحقيق دخل مناسب للجامعة.

 

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وأشارت المهندسة علا لورانس إلى سهولة الوصول لقواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة والمساعدة في دعم المجلات الأكاديمية للنشر العلمي حسب أفضل المعايير الدولية على منصات دولية هامة مثل scopas و web of science من أجل الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية ومساعدة المجلات العلمية لتكون مفهرسة (indexed) على المنصات الأكاديمية والبحثية الدولية لافتة إلى مبادرة تأهيل المجلات العلمية الصادرة باللغة العربية لتوافق معايير النشر الدولي.


وقدمت المهندسة أية هشام شرحا تفصيلياً عن دور بنك المعرفة في تنظيم المؤتمرات من حيث الإعلان عن المؤتمر والتخصصات التي يناقشها عبر الأبحاث المختلفة وبث فعاليات ورش العمل وإصدار الشهادات.

 

جاء ذلك بحضور المهندسة علا لورانس مستشار النشر العلمي فى بنك المعرفة المصري، والمهندسة أية هشام مسئول نظام المؤتمرات في بنك المعرفة المصري، ومحمد صلاح مسئول الدعم الفني والتدريب للدوريات العلمية في بنك المعرفة المصري، والدكتورة بشرى سالم مسئول مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

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