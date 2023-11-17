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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف..افتتاح مسجدين بصفط راشين وكفر بني علي بتكلفة 12 مليون جنيه

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقرية صفط راشين و كفر بني علي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا مسجد عبد الفتاح يوسف الكبيربصفط راشين " بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 1125 متر، يشمل دور أرضي ومصلى للسيدات ودار مناسبات، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه " من خطة الوزارة"، وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا، وذلك بحضور  الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

 

 

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كما افتتح نشأت معبد رئيس مركز ومدينة  سمسطا، مسجد الهدى بكفر بني علي "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 560 متراً وبتكلفة 2 مليون و750ألف حنيهاً، وذلك في حضور الأستاذ فايز حسين، الأستاذ شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة والأستاذ حسين إسماعيل رئيس قرية بدهل، وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة ، والتي تناولت موضوع التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات  "

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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