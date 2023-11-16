محافظ بني سويف يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ،الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ، حيث قامت لجان إدارة المتابعة "خلال الفترة الماضية" ، بالمرور الميداني لمتابعة سير العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين

وتضمنت التقارير الإشارة إلى المرور على عدد من الوحدات المحلية (ببا ، الواسطي ،سمسطا ..) وشملت تفقد كل من :الجمعية التعاونية الاستهلاكية ، فرع سلسلة كازينو بشارع بورسعيد بمدينة سمسطا ، ومعرض السلع بقرية طنسا بني مالو ، هايبر سيتي ماركت "الجمعية التعاونية " ،هايبر باندا ، سوبر ماركت الوالي "مركز ومدينة ببا" ، وفي مركز الواسطى: تم المرور على معرض السلع الغذائية الذي أقامته الوحدة المحلية بالتعاون مع بعض تجار الجملة ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، أوكازيون ، هايبر فاملي شوب ، خير زمان، شركة لايف ، هايبر المزاد

حيث تمت متابعة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بعواصم المدن ، وفروع السلاسل والهايبرات المشاركة في المبادرة ، للتأكد والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وطرحها بالأسعار المخفضة التي تم الاتفاق عليها للمشاركة في المبادرة ، وتشمل: سلع : سكر ، زيوت طعام " عباد/ خليط" أرز، مكرونة ،دقيق ، لحوم بيضاء مجمدة ، شاي ، سمن ، فراخ مجمدة ، فول، عدس.. ، وذلك تحت إشراف :أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة ، ومشاركة ( محمد ربيع ، شريف عبد الرحمن، سعيد فاروق ، طه سلامة ) أعضاء لجان المتابعة الميدانية بالإدارة

من جهته كلف المحافظ مسؤولي التموين باستمرار الإجراءات الخاصة بتواجد مفتشي التموين أثناء توزيع الكميات التي يتم تسليمها لتلك المعارض والسلاسل التجارية ، للإشراف والتأكد من طرحها بالأسعار المتفق عليها ، مع دعم وتحفيز باقي المحلات والسلاسل التجارية للاشتراك في المبادرة ، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن وصول تلك السلع للمستهلكين وعدم التلاعب في الأسعار.