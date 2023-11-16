جامعة بني سويف تحصل على المرتبة 12محليا و51-60 عربيا بتصنيف تايمز البريطاني

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، حصول الجامعة على المركز 12 محليا للجامعات المصرية و 51-60 على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقاً لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023-2024 للجامعات العربية.



وأوضح رئيس جامعة بني سويف - في تصريح /اليوم الخميس/- أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة ، مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية و جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.



من جانبها، أشادت مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة بني سويف الدكتورة سماء الدق بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتقديم الدعم الكافي لهم من وزارة التعليم العالي، وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.



وفي سياق متصل، أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا على أهمية ممارسة الأنشطة بالجامعة التي تشكل إحدي الركائز الأساسية في مسار العملية التعليمية، لما لها من أهمية متزايدة في تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية لدى المتعلم وتزويد الطلبة بالخبرات لحياتهم العملية والعلمية، وتنمية روح التعاون والقيادة والعمل المشترك فيما بينهم.



وشهد رئيس الجامعة اليوم فعاليات نهائي دوري كرة القدم بملعب الجامعة، وقام بتسليم كأس الدوري للفريق الفائز، بحضور الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور عماد جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وفي ختام المباراة ، قام الدكتور جان بتكريم المشاركين في الدوري، وتسليم الجوائز للطلاب الفائزين، حيث تم تسليم ميداليات لفريق "الاتحاد الفلسطيني" الحائز على المركز الأول في الدوري، وأيضًا لفريق "سيتيزن" الحاصل على المركز الثاني، كما تم تسليم كأس للفريق الفائز بالدوري.