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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

صدى البلد

أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف،  إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائره المحافظة وتم التوجيه على الفور بسرعه إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعه وتبين أن المصابين وهم عبد الناصر جمال سيد محمود 39 سنة، مصاباً بكسر بالساق الأيسر، وأمنية فرغلي على احمد 21 سنة مصابة بجروح وكدمات، وجمال عبد الناصر جمال 12 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وتم نقلهما إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

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