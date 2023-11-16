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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر شعبي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف

صدى البلد

أكد  يوسف شعبان الجميل  رئيس  منطقة بني سويف للكرة الطائرة  في مؤتمر لدعم الرئيس  عبدالفتاح السيسي بقرية منقريش التابعة لمحافظة بني سويف،  دور المشاركة السياسية في صناعة القرار سواء أكان قرارا فرديا أو جماعيا وأنها المبدأ العام لسيادة الشعوب في اختيارها لحكامها والنزول لصناديق الاقتراع واختيار الأنسب، وأنه يجب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف الشهر القادم لحماية مشروع 30 يونيه ورؤية 2030 في الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال كلمة " الجميل " في باكورة الجلسات الحوارية التي سيعقدها بقري مركز بني سويف دعما وتأييدا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهلها مساء اليوم بقرية منقريش في حضور الأهالي والصحفيين والإعلاميين بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة.

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وأشار " الجميل " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظ خارجياً علي سيادة الدولة المصرية بين الشعوب، وداخليا حقق تنمية علي كافة المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً .. منها : مشروع حياة كريمة، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، ومبادرات الصحة، وإنشاء شبكات طرق .. ولا ننسي مكتسبات محافظتنا في زيارته الأخيرة بقرية سدس الأمراء بببا، ودوره في مساعدة أسر مركزي ببا والفشن في إعصار ليبيا .

استهلت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات للحضور، وتخلل الجلسة فيلم تسجيلي يحكي إنجازات الرئيس السيسي، وانتهت بالاتفاق علي الحشد للخروج للتصويت لدعم وتأييد الرئيس السيسي .

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٢٠٢٣١١١٥_٢٠٣٧٠٦
الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الإعلاميين اقتصاديا واجتماعيا المشاركة السياسية رئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة مشروع حياة كريم مشروع حياة كريمة يوسف شعبان

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