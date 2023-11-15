تعليم بني سويف: التحول الرقمي يهدف إلى التخلص من القيود التقليدية القديمة



شهد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ببني سويف، فعاليات مؤتمر إعداد القيادات الطلابية لانتخاب المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقاعة نادي المعلمين والذي نظمه اتحاد طلاب المديرية بحضور مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين والأستاذ نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء ومحمود فهيم نقيب معلمي اهناسيا وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية و عزه إبراهيم مموجه عام الاتحادات الطلابية.

وفي كلمته رحب وكيل الوزارة بالحضور معرباً عن سعادته البالغة بتواجده وسط أبنائه الطلاب قادة المستقبل، مؤكداً أن المؤتمر استهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والذي يهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة الديمقراطية السليمة والتعبير عن أرائهم وأفكارهم بكل حيادية وشفافية كما أن الاتحادات الطلابية تسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده البلاد يهدف إلى التخلص من الطرق والقيود التقليدية القديمة واستبدال هذه الطريقة بأسلوب حديث يعتمد على استخدام أحدث الوسائل التي ظهرت مع التطور التكنولوجي مما يسهل عملية الاتصال والتواصل وتحسين الأداء والدقة في إنجاز العمل وتوفير التأمين والأمن للمعلومات وتقديم الخدمات بطرق جديدة ومبتكرة وتعزيز القدرة على التخطيط لمستقبل أفضل.

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، إلى أن مؤتمر إعداد القادة لإتحاد الطلاب تم تنفيذه على مدار أربعة أيام واشتمل البرنامج على لقاءات مع قيادات التعليم لنقل الخبرات واكساب الطلاب مهارات التواصل ومحاضرات حول العديد من الموضوعات الهامة أبرزها ( المواطنة ، الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي ) والتي تهدف إلى غرس القيم والمواطنة وحب الوطن لدى الطلاب والطالبات قادة المستقبل .

وأضافت عزة إبراهيم موجه عام الإتحاد، أنه تم تدريب الطلاب على كيفية التواصل مع القيادات ونقل مطالب زملائهم وكيفية إعداد برنامج انتخابي وفلسفة الإنتخابات ثم التدريب على كيفية عرض الدعاية الانتخابية في جو من الديمقراطية والشفافية .

ثم إجراء الانتخابات وعرض خطة اتحاد طلاب المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية جاء ذلك بمشاركة فريق توجيه التربية الإجتماعية حماده عرفات ، نوال قرني ، دعاء محمد السيد.