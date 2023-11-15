ارتكبوا 11 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام ( 3 عاطلين من بينهم عميل "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (11) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات وهى (11 دراجة نارية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.