محافظ بني سويف يتابع سير عمل منافذ بيع السلع المتنقلة

تابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم /الأربعاء/، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين ببني سويف المهندس وصفى عبد الله - في تصريح اليوم - إلى توجيه منافذ بيع متنقلة "سيارات" محملة بالسلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع لطرحها وتوزيعها بأسعار مخفضة على المواطنين بقرى مركز أهناسيا (المماليك وكوم الرمل ومنيل هاني) وتوابعها، وذلك تحت إشراف مفتشي التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية.