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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. تفاصيل فرص عمل فى القليوبية

فرص العمل
فرص العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن فرص عمل برواتب مجزية، تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، في عدد من التخصصات منها لذوى القدرات الخاصة ذوي الهمم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وقالت مديرية العمل إن التقديم خلال شهر نوفمبر الجارى عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وأوضحت المديرية أن الوظائف لذوى همم بالمحافظات لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

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IMG-20231117-WA0028
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القليوبية التأمين الصحي القدرات الخاصة ذوي القدرات الخاصة محافظة القليوبية

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