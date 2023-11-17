نهاية نوفمبر آخر موعد لتلقي طلبات سداد إيجارات آبار شباب الخريجين بالداخلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تلقى طلبات سداد مستحقات الدولة ومديونات القيمة الإيجارية على آبار شباب الخريجين بمنطقة مطار الداخلة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة المنتفعين بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي لسداد المديونيات؛ لتفادي تطبيق قرار سحب الأرض من غير الجادين الذين لم يسددوا مستحقات الدولة.

وكان محافظ الوادي الجديد وجه مؤخرا بقيام صندوق استصلاح الأراضي، بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

وجرى تنفيذ 15 حالة إزالة وسحب من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، خلال حملة مكبرة تستمر طوال شهر نوفمبر 2023؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.