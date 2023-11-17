عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهاية نوفمبر آخر موعد لتلقي طلبات سداد إيجارات آبار شباب الخريجين بالداخلة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تلقى طلبات سداد مستحقات الدولة ومديونات القيمة الإيجارية على آبار شباب الخريجين بمنطقة مطار الداخلة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة المنتفعين بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي  لسداد المديونيات؛ لتفادي تطبيق قرار سحب الأرض من غير الجادين الذين لم يسددوا مستحقات الدولة.

تسليم شهادات ل١١ خريجيا بدورة تأهيل معلمي اللغات في الوادي الجديد

وكان محافظ الوادي الجديد وجه مؤخرا بقيام صندوق استصلاح الأراضي، بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة. 

وجرى تنفيذ 15 حالة إزالة وسحب من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، خلال حملة مكبرة تستمر طوال شهر نوفمبر 2023؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

استصلاح الاراضى اسما الإنذارات الإيجارية الوحده المحلية المستثمرين المديونيات المستحقة سداد مستحقات الدولة خمسة حق الدولة حافظ الوادي الجديد مركز الداخلة محافظ الوادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف مركزا للجيش اللبناني.. تطور خطير في حرب إسرائيل وحزب الله

حملة السيسي الانتخابية تعلن رقم الحساب الرسمي لها محليا ودوليا

هل يغفر الله لي الصلاة الفائتة.. وماذا يفعل من تركها لسنوات طويلة؟

المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية

تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية.. رد قاس من حماس على جوزيب بوريل

برشقة صاروخية .. انفجارات ضخمة تضرب تل أبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ