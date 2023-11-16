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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم شهادات ل١١ خريجيا بدورة تأهيل معلمي اللغات في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، تسليم شهادات خريجي الدورة (١) لتأهيل معلمي اللغات بفرع معهد لغات القوات المُسلحة بالمحافظة، بحضور العميد تيسير العطار نائب مدير معهد اللغات للقوات المسلحة والوفد المرافق، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية، وأسر الخريجين.

 تم تسليم الشهادات ل ٢٢ متدرب ومتدربة بالدورة، وخلال كلمتها، نقلت حنان مجدي، تحيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وتقديره للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، كما ثمّنت جهود التعاون المثمر لإنجاز هذا الصرح التعليمي الواعد خلال وقت قياسي. وتوجّهت بالشكر للواء أحمد أبو العلا مسئول التدريب بالمعهد، والطاقم الإداري، وجميع القائمين على العمل بالمعهد للجهد المبذولة، كما قدّمت التهنئة  للخريجين متمنيةً لهم التوفيق. 

وأعربت عن الرغبة في مواصلة التعاون لافتتاح فرع للمعهد بمركز الداخلة كمرحلة قادمة.

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من جانبه وجّه العطار الشكر والتقدير لقيادات المحافظة، وقدّم التهنئة لجميع الخريجين، راجيًا أن يحقق المعهد أهدافه بأن يكون منارةً تعليمية داخل المحافظة في مجال تعليم اللغات، بجودة تتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل.

التقدير الجدي التنفيذية التنف التعاون المثمر الأ المحافظة اللواء دكتور محمد الزملوط القائم الفترة الماضية سكرتير عام المحافظة لوادي الجديد للقوات المسلحة لقوات المسلحة

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