استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع



استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس على تراجع ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد موجة ارتفاعات دفعت الأوقية إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها مع نهاية الجلسة، في ظل تحسن معنويات الأسواق وتزايد التوقعات بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وانخفضت أسعار الذهب عالميًا لتسجل نحو 4703 دولارات للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب في السوق المحلية، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – إلى أقل من مستوى 7200 جنيه، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية وتحركات سعر الصرف.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تلقت دعمًا في بداية التداولات نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وزيادة التوقعات بشأن إمكانية تهدئة الأوضاع السياسية في المنطقة وإنهاء الحرب، إلا أن الذهب تخلى لاحقًا عن جزء من مكاسبه مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتوجه بعض السيولة نحو أسواق الأسهم.



وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم على النحو التالي:



• سعر الذهب عالميًا: 4703 دولارات للأوقية.

• سعر جرام الذهب عيار 18: 6163 جنيهًا للشراء.

• سعر جرام الذهب عيار 21: 7190 جنيهًا بدون مصنعية.

• سعر جرام الذهب عيار 24: 8217 جنيهًا.

• سعر الجنيه الذهب: 57.520 ألف جنيه.



وتتراوح قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية في السوق المصرية بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغول ومكان البيع.