الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: لا نثق في ترامب ومازلنا في حالة حرب وننتظر أوامر القيادة

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن طهران لا تثق أبداً بالعدو ، مشددا على يقظة الجيش الإيراني حيث سيبقى مستعدًا تماماً خلال مدة وقف إطلاق النار.


وأوضح العميد محمد أكرمي نيا في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الأمريكيين وخاصة ترامب أثبتوا أنهم غير جديرين بالثقة إطلاقاً ، مضيفا “ لذا  أيدينا على الزناد وننتظر أوامر القيادة”.

وقال المتحدث باسم الجيش الايراني : العدو أظهر في الاتفاق النووي وجولتي المفاوضات السابقة أنه غير جدير بالثقة لكن بالنظر إلى الضربات التي تلقاها نأمل أن يعود إلى رشده.

وأمضى المسؤول الإيراني قائلا : أسقطنا على الأقل نموذجاً واحداً من كل مقاتلة متطورة للعدو
وأحد إنجازات الانتصار الإيراني هو إضعاف مكانة الولايات المتحدة في المنطقة وفي النظام الدولي.

وزاد المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا في حالة حرب لكن وقف إطلاق النار والذهاب للتفاوض انتصار للشعب الإيراني . وأجبرنا العدو على قبول وقف إطلاق النار وفقا لشروطنا ومقترحنا المكون من 10 بنود.


وأتم المتحدث باسم الجيش الإيراني:  ننتظر تلقي الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

