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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

"سلامتك تهمنا" تصل مدارس الوادي الجديد لتوعية الطلاب بثقافة الصحة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الداخلة ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ،وبحضور عدد من الطلبة والعاملين. 

وذلك تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ،ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة.  

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية؛ بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية.

 كما تم عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ، تحت رعاية  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .

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الوادى الجديد موط مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات وزير العمل الداخلة

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