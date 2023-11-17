شاهد|كيف تحولت حياة مدمنة مخدرات بعد سنوات من التعافي.. لن صدق شكلها

ليس من العار أو العيب أن تقع في مرض الإدمان، ولكن من البطولة أن تنجو من تلك الدائرة، تلك الكلمات تحكي قصة شابة أمريكية، استطاعت ان تنجو بنفسها من جحيم الإدمان وتعود إلى طبيعتها مرة أخرى.

وبحسب قصة نشرتها صحيفة "ديلي ستار"، روت أم أمريكية قضت سنوات في ادمان الخمور والمخدرات والعيش كمشردة بالشارع ، كيف تحولت الآن لشكلها الطبيعي وحياتها الطبيعية بعد ان تغلبت على داء الإدمان.

كيف تحولت حياة مدمنة مخدرات بعد سنوات من التعافي

وتظهر صورة نشرتها كارا والورث، 31 عامًا، من ولاية ميشيجان الامريكية، وهي تعيش حياة مثالية مع ابنتيها وابنها الرضيع ، ولكن تلك الصورة لم تكن بهذه المثالية، حين عانت الام الامريكية من سنوات من الإدمان.

عندما كانت كارا في الثالثة عشرة من عمرها فقط، أدمنت الخمر بعد معاناتها من الاكتئاب عندما كانت طفلة إلى جانب تراكم الأحداث المؤلمة - بما في ذلك الاعتداء عليها من قبل صبي أكبر منها في المخيم الصيفي.

بعد طلاق والديها عندما كانت طفلة، كانت تقضي كل عطلة نهاية أسبوع عند والدها.

تدعي أن هذه كانت بيئة تتوفر فيها مواد مختلفة، في سن المراهقة، كانت كارا تستيقظ وتفكر في الخمر.

كيف تحولت حياة مدمنة مخدرات بعد سنوات من التعافي

كان هذا هو الشيء الوحيد الذي اهتمت به - وعندما عُرض عليها الماريجوانا، أقدمت على ادمانها.

أصبحت المخدرات والكحول آلية للتكيف وسرعان ما أصبحت جزءًا محددًا من أسلوب حياة كارا

كانت الطالبة مدمنة على الميثامفيتامين عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها - ولكن بعد سنوات من الاضطراب، شفيت في نهاية المطاف وتمكنت من الدراسة في الجامعة.

أخذت كارا دورة في التمريض واستخدمت شهادتها في مجال الرعاية الصحية.



اعتقدت كارا أنها كانت تتعاطى الكحول والمخدرات إلى الأبد عندما أنجبت ابنتها الأولى في سن العشرين.

وأمضت العامين التاليين في إنشاء منزل مستقر ومهنة لنفسها حتى أصبحت مدمنة على مسكنات الألم بعد إصابتها في الورك.

ثم طُردت من وظيفتها، ومزقت علاقتها بابنتها وعائلتها، وانتهى بها الأمر بالعيش في الشوارع.

كان ذلك حتى عام 2020 عندما وصلت إلى الحضيض، وتناولت جرعة زائدة خمس مرات متتالية قبل أن تتعافى مرة أخرى، لكن هذه المرة إلى الأبد.

كيف تحولت حياة مدمة مخدرات بعد سنوات من التعافي

على مدار العامين الماضيين، انتشرت قصة كارا على نطاق واسع على Instagram وTikTok، حيث شاركت صورًا صادمة لمظهرها عندما كانت تعاني من الإدمان النشط.

قررت كارا أن لديها ما يكفي من الإدمان والألم والمعاناة التي تسببها، ورفضت السماح لابنتها بالمرور بحزن دفن والدتها في هذه السن المبكرة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت كارا بجد على البقاء نظيفة ورصينة بفضل تصميمها على أن تكون أمًا وشريكة.

وهي الآن تشارك قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل أن يتمسك الآخرون بالأمل في أن يتمكنوا أيضًا من التغلب على الإدمان.

الآن بعد مرور ثلاث سنوات على شفائها، قالت بحماس: “أنا متزوجة، ولدي زوج، ولدي عائلة، وأنا سعيدة وراضية حقًا. لا أستيقظ من النوم لأنني كنت مستاءة للغاية وغير مرتاحة وحزينة ومكتئبة، أشعر أن الحياة هي كما ينبغي أن تكون اليوم وأنا راضية وسعيدة”.