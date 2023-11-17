تواصل فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى فى الوادى الجديد

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، استمرار فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، بمراكز شباب المحافظة، مؤكدا أن مركز شباب التنمية الشبابية بمدينة الخارجة يشهد إقبالا من جانب المتبرعين، تحت شعار قوتنا في وحدتنا.

وقال إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار قوتنا في وحدتنا لصالح ضحايا فلسطين، في ظل توجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ تلك الحملات تضامنًا من شباب مصر مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على فلسطين، ويشارك ويدعم حملة التبرع بالدم مجلس القبائل والعائلات المصرية.

في سياق متصل، أعلن شوقي استمرار تنفيذ خطط الأنشطة حيث تم تنفيذ مهرجان رياضى للألعاب الشعبية بمركز شباب قرية الجديدة بقطاع شباب الداخلة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى النشء، بجانب تنفيذ فعاليات برنامج تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمركز شباب السلام بمدينة الخارجة وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف النشء بتاريخ الحركة الكشفية، وبدايات الحركة الكشفية، وتعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، بهدف خلق جيل قادر على تولي المسؤولية من خلال غرس قيم الاعتماد على النفس وإثبات الذات.