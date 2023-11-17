أبرزها فلسطين| ننشر قائمة 11 دولة مشاركة بالبطولة العربية المدرسية - مصر 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 11 دولة مشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 هي : فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وتنطلق اليوم فعاليات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة بشكل مميز.

وأضافت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاون كبير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

الملتقى الثالث للمسئولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية ، الملتقى الثالث للمسئولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي ، وذلك على هامش البطولة المدرسية العربية (كرة قدم – سباحة) ، خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20 – 21 نوفمبر 2023 بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس – القاهرة

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن جودة الحياة تتحقق ليس فقط بحصول الطالب على درجات مرتفعة خلال دراسته ولكنها تتحقق أيضًا بتمتع الطالب بلياقة بدنية جيدة .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة له ، إلى أن ممارسة الانشطة المختلفة سواء الرياضية أو المسرحية أو الثقافية أو الفنية تساهم في عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دور المدرسة في تكوين الشخصية وتشجيع المواهب وتنميتها واستثمارها.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.