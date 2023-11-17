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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد خطوبته المثيرة للجدل| عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. كواليس الحفل والأجواء العائلية

حفل خطوبة نجل عمرو
حفل خطوبة نجل عمرو أديب

يتألق الإعلامي البارز عمرو أديب في لحظة استثنائية تجتمع فيها الفرح والسعادة. ويحتفل بزفاف ابنه الأكبر، خالد، في حفل زفاف فاخر اليوم الجمعة في القاهرة. فإن هذا الحدث لا يعد مجرد حفل زفاف، بل هو لحظة تاريخية تجمع بين الأسرة والأصدقاء في جو من السعادة والفرح.

حفل خطوبة نجل عمرو أديب


 

حياة عائلة أديب

خطوبة خالد وفرح

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنه الغالي، خالد، على الكاتبة فرح الطوخي. وكانت هذه اللحظة مميزة حضرها العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين، مثل عادل أديب، منال سلامة، وأميرة أديب، مما أضفى عليها طابعًا عائليًا مميزًا.

حفل خطوبة نجل عمرو أديب
عمرو أديب حفل خطوبة القاهرة حفل زفاف الأسرة الأصدقاء

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