ازاي تعرفي زوجك المدمن؟.. حسام موافي يكشف الطريقة| فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة لزوج سيدة تشتكي منه بسبب بعده عن الدين وأزماته المنزلية المستمرة مع والده ووالدته وأبنائه وقسمه المستمر بالطلاق.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه تصرفات شخص مدمن، لافتا إلى أن المدمن مريض يحتاج العلاج، من خلال تحليل البول بدون علمه -الزوج- في أحد المعامل.

الزواج

وأكد حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شخصية مثل هذا الزوج مغيب وغير واعٍ، معلقا: المدمن مش فاهم يعني إيه زواج؟.

واستكمل حسام موافي: ربنا قال: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، وهي معجزة من معجزات الله في سورة الروم، وجاء بعدها خلق الله للسماوات والأرض، فهي رسالة ربانية لكلا الزوجين.