تفاصيل المكالمة الهاتفية بين سامح شكري والمفوض العام للأونروا حول الأوضاع بغزة

قال الإعلامي ضياء رشوان إنه مساء أمس الخميس قد أجري وزير الخارجية سامح شكري قد أجري اتصالا تليفونيا مع السيد فيليب نزراني المفوض العام لوكالة الأونروا حول الأوضاع في غزة وكان قد استفسر وزير الخارجية المصرية حول تقييم المفوض العام الأوضاع في القطاع وجهود الاونروا تخصيص مقار جديدة لها للتمكن من أداء عملها.

أكثر من ٨٠٠ ألف شخص من النازحين يبحثون عن الحماية من القذف الإسرائيلي

واضاف، رشوان خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية الأى تي سي مساء يوم الجمعة، أن مقر الأونروا والتي تضم ١٥٠ مدرسة تقريبا بها أكثر من ٨٠٠ ألف شخص من النازحين المقيمين فيها بحثا عن وجود ابسط مظاهر الحياة والحماية داخل مدارس الأونروا والتي ايضا لم تسلم من القذف الإسرائيلي.



واستكمل ضياء رشوان حديثه عن المكالمة الهاتفية بين الوزير سامح شكري ومفوض الأونروا، حيث اعرب المفوض العام للأونروا للوزير سامح شكري عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية والتحديات المتزايدة التى تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيد قدرتها على القيام بمهامها.



وأكد المفوض العام للأونروا التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى طالب بها الاشقاء الفلسطينين والتنسيق مع كافة الأطراف المنظمات الدولية توصيل النفاذ الكامل للمساعدات وانه جار العمل على ترتيب الإجراءات اللوجستية لاستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن المفوض العام للأونروا في نهاية حديثه مجددا على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها اذاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية وفي مقدمتها المستشفيات والكف عن تدمير البنية التحتية والتي تعد انتهاكا سافرا لكافة احكام القانون الدولى.