نائبة مفوض الأونروا: أكثر من 2.2 مليون شخص يتعرضون لعقاب جماعي في غزة

قالت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، إن الناس في غزة يأوون إلى مكاتبنا هربا من القصف الإسرائيلي.

وأضافت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، خلال تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 2.2 مليون شخص يتعرضون لعقاب جماعي في غزة.

وأشارت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، إلى أن: "ما يحدث في غزة مأساة وانتهاكا للقانون الدولي"، موضحة: "عملنا في قطاع غزة أصبح مستحيلا".

وتابعت: "يجب وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفة: "يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".