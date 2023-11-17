سامح شكري: الحوار الدبلوماسي مع فرنسا يؤكد الاهتمام الدولي لمعالجة الوضع المتصاعد في غزة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في ظل الأزمة المستمرة في غزة، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وخلال المكالمة، ناقش وزيرا الخارجية مختلف جوانب الأزمة التي تتكشف في غزة.

وجدد الوزير شكري موقف مصر الثابت، مشددًا على الحاجة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الكافية، ورفض أي تهجير قسري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الحوار الدبلوماسي بين مصر وفرنسا يؤكد الاهتمام الدولي والجهود التعاونية لمعالجة الوضع المتصاعد في غزة، وتواصل مصر، وهي لاعب رئيسي في المنطقة، الدعوة إلى حل سلمي للصراع، مع التركيز على الجوانب الإنسانية للأزمة.

لم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية أي تفاصيل أخرى حول النقاط المحددة التي تم تناولها خلال المحادثة، لكنه سلط الضوء على المبادرات الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين في غزة.

ومع استمرار الأزمة في غزة في جذب الاهتمام الدولي؛ تلعب القنوات الدبلوماسية، مثل المحادثة بين الوزير شكري والوزيرة كولونا، دورًا حاسمًا في تنسيق الجهود الرامية إلى التخفيف من الأثر الإنساني والبحث عن طريق نحو الاستقرار في المنطقة.