عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كل 33 سنة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث بعد منتصف الليلة

صدى البلد

تشهد السماء  فجر اليوم السبت ذروة زخة  شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة ، ويمكن القيام بمشاهدتها بواسطة العين المجردة السليمة وذلك في حالة صفاء الجو وخلو السماء من ظهور السحب والغبار وبخار الماء.

 

ويعد أفضل توقيت لرصد  تلك الشهب بعد منتصف الليل وذلك من مكان مظلم تماما وبعيد عن أي أضواء للمدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وقد تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء.

على الجانب الآخر قد تستمر زخة شهب الاسديات السنوية حتى 30 نوفمبر الجاري، وقد تبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر، وقد تشتهرالشهب بأن لها ذروة إعصارية  كل 33 سنة ويمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة  وذلك عند حدوثها 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

موضوعات متعلقة

بعد معركة طويلة.. سيدة تثير الجدل بنظام مذهل ساعدها لفقدان نص وزنها

مقطع فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع لأحد المواطنين مع هطول الأمطار

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

حالة مرضية شائعة قد تجعلك تتخيلين رؤية صراصير وثعابين

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

لسبب ولا أغرب! .. إطلاق سراح سجين إيطالي متهم بجريمة قـ تل

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة قصف مقر حركة فتح في نابلس بالضفة الغربية

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

أغلبهم أطفال .. قصف على خان يونس يتسبب في استشهاد 26 فلسطينيا| فيديو

مفتي الجمهورية: التوكل على الله وحسن التخطيط يؤدي إلى الفوز والنصر.. فيديو

أميرة أديب ترقص مع والدها فى حفل زفاف نجل عمرو أديب

دخول 3 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر وقود إلى غزة في التاسعة صباحا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحبست بسببها وقهرتني.. صور تجمع بين بوسي وطليقها

برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 | احذر من هذه الأمور

كل 33 سنة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث بعد منتصف الليلة

بملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ