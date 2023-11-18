كل 33 سنة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث بعد منتصف الليلة

تشهد السماء فجر اليوم السبت ذروة زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهابا في الساعة ، ويمكن القيام بمشاهدتها بواسطة العين المجردة السليمة وذلك في حالة صفاء الجو وخلو السماء من ظهور السحب والغبار وبخار الماء.

ويعد أفضل توقيت لرصد تلك الشهب بعد منتصف الليل وذلك من مكان مظلم تماما وبعيد عن أي أضواء للمدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وقد تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء.

على الجانب الآخر قد تستمر زخة شهب الاسديات السنوية حتى 30 نوفمبر الجاري، وقد تبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر، وقد تشتهرالشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة ويمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة وذلك عند حدوثها